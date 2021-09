Bimba muore di Covid a 4 anni: infettata dai genitori no-vax. La mamma: «Sono pentita»

Una bambina è morta a soli 4 anni di Covid, dopo essere stata probabilmente contagiata dalla mamma, fedele no-vax. Accade in Texas, negli Stati Uniti, dove la piccola Kali Cook, martedì scorso, è morta poche ore dopo la comparsa dei primi sintomi: la mattina in cui è morta, si era svegliata con la febbre. «Stava bene, poi se n'è andata. É successo tutto così in fretta», ha detto la mamma, Karra Harwood, ai media locali, scrive il New York Post che riporta la storia.

La mamma ha detto di essere risultata positiva il giorno prima, così come il suo fidanzato William Tucker: «Ho cercato di stare lontano da lei, non volevo che gli altri miei figli lo prendessero», ha detto parlando di Kali, del fratellino e della sorella di cinque mesi, anche loro poi infettati dal Covid. E Karra, che era contro i vaccini anti Covid, ora si dice pentita: «Ero contro, ora vorrei non esserlo mai stata».

Texas girl, 4, dies of COVID-19 after being infected by anti-vax mom https://t.co/KxmN2Q16Wq pic.twitter.com/D9g2mVKGel — New York Post (@nypost) September 13, 2021

Kali, scrive il New York Post, è la prima bambina morta di Covid nella contea di Galveston dall'inizio della pandemia, che ha visto quasi 50mila casi confermati e 470 morti. La bimba aveva appena ricominciato l'asilo, ma secondo le autorità sanitarie non è a scuola che si è infettata: gli unici a poterle aver passato il virus sono i membri della sua famiglia. E intanto i genitori hanno chiesto aiuto con una raccolta fondi online: entrambi disoccupati, il Covid li ha lasciati in ginocchio. La raccolta ha già superato l'obiettivo di 20mila dollari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 22:07

