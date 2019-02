Non riesce a pagare il doposcuola alla figlia di 8 anni, l'agente assicurativo: «La lasci a casa da sola»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assicurazione le suggerisce diAlana Tait, mamma single inglese di 32 anni, aveva trovato lavoro come assistente infermieristica, ma il nuovo impiego la impegnava troppe ore in modo da non poter andare a prendere la figlia a scuola. La donna ha così iscritto la piccola a un, e si è sentita dare la risposta choc.La donna con cui ha parlato le ha suggerito di dare le chiavi di casa alla bambina, in modo che potesse tornare a casa e stare sola, così da non pagare il dopo scuola. La consulente non ha voluto sentire ragioni e la donna è stata costretta a chiedere un anticipo sul suo stipendio per poter far fronte alle spese. Ma per lei è stato un mese difficile, in cui ha dovuto rinunciare a molte cose per versare questa somma in modo improrogabile ed è arrivata persino a dover mangiare alla mensa dei poveri, come riporta anche il Mirror L'azienda assicuratrice ha garantito che non è questo il tipo di servizio che vogliono fornire ai loro clienti e ha garantito che avvieranno un'indagine interna per capire con precisione cosa sia successo.