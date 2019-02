Mangia mezzo barattolo di vernice credendo fosse yogurt: 90enne miracolato, diventa star social

Ultimo aggiornamento: 17:19

Mangia più diUn nonno è diventato una vera star sul web dopo che sua nipote ha mostrato le prove del suo insolito spuntino, che per fortuna non ha avuto conseguenze per la sua salute. Nonno Bobby, a ben, ha dimostrato di avere uno stomaco di ferro dopo aver mangiato mezzo litro di pittura.A scoprirlo nell'insolito pasto è stata sua nipote Alex, che ha postato una sua foto con le labbra sporche di vernice color menta. «Mio nonno ha mangiato mezzo litro di vernice credendo fosse yogurt», ha scritto nella didascalia, «Nonno lo adora, vive per lo yogurt. Mia madre compra almeno 7 litri di vaniglia Danon yogurt a settimana per lui».Il nonno non ha avuto conseguenze e sta in ottima forma. Quando è venuto a scoprire di essere diventato una star non ha battuto ciglio, anzi ha detto alla nipote di rispondere che la vernice aveva persino un sapore migliore dello yogurt, quindi non rimpiange nulla e lo rifarebbe. In fondo, a 90 anni, una piccola svista si può anche perdonare.