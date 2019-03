Bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito

Ultimo aggiornamento: 18:19

È stata trovata, uccisa dal suo. Connie Rose è morta nel suo lettino a sonella sua casa in Scozia e a fare la scoperta choc è stata la mamma Dexy Leigh Walsh, 24 anni. La bimba adorava il suo orsacchiotto die non si addormentava mai senza, ma è stato proprio quell'orsacchiotto a soffocarla nel sonno.La piccola è morta un anno fa, ma nell'anniversario del decesso la donna ha deciso di tornare a parlare della storia di sua figlia per sensibilizzare i genitori a non lasciare peluches e giocattoli nei lettini dei proprio bambini quando sono così piccoli. Connie nel sonno si è girata e deve aver messo il volto contro il suo adorato peluches, un gesto che nel sonno profondo di una bambina così piccola è stato fatale: la bimba è andata in crisi respiratoria ed è morta.Quando è andata a svegliare Connie ha notato che era priva di sensi e non respirava, ha provato a rianimarla, come riporta il Mirror, ma purtroppo era troppo tardi. «Ho incolpato a lungo me stessa per quello che è successo. Non mettete nulla sul letto dei vostri figli, per favore », ha detto la 24enne rivolgendosi a tutti i genitori, «Lasciateli vuoti, spostate tutto perché potreste ritrovarmi come me ad avere il più grande rimpianto della vita».