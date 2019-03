Bimbo down di 4 anni insultato sul bus, la denuncia della mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittima diIl piccolo Joey, un bambino con la, stava viaggiando sul bus insieme a sua madre, Angie Theakston, 43 anni, a Beverley, nella contea dello Yorkshire, quando una donna lo ha zittito eLa mamma ha raccontato quello che è accaduto sui social spiegando che prima una signora anziana gli ha gridato di stare zitto, poi, dopo averlo guardato ha affermato: «Ah, ah la sindrome di Down? Mamma mia, non potrei sopportarlo ». Angie spiega che Joey era molto eccitato per il suo viaggio in bus, non vedeva l'ora di salire e questo lo ha portato ad essere esuberante e forse un tantino chiassoso, ma in modo decisamente comprensibile. La passeggera però non ha gradito e lo ha rimproverato in un modo che ha profondamente ferito la donna.«Per fortuna Joey è ancora in quell'età in cui non ci si infastidisce più di tanto per episodi del genere. Faceva male più a me di quanto non facesse male a lui». La mamma ha spiegato che il suo bambino ha anche provato a toccarle il cappello ma lei si è ritatta ribadendo quanto detto in precedenza. L'episodio di discriminazione l'ha colpita molto e ha voluto raccontarlo per sensibilizzare di più il prossimo su questa malattia, chiedendo rispetto per su figlio e per tutte le persone affette dalla sindrome di Down.