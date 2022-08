Bimba di 10 mesi trovata da sola in aeroporto: ecco cosa era successo a sua madre

Una bambina è stata trovata all'aeroporto di Minneapolis completamente da sola. Dopo varie ricerche si è scoperta l'identità della madre, ma si sta cercando di capire come la piccola possa essersi ritrovata sola in un aeroporto, visto che ha solo 10 mesi. L'allerta è scattata la scorsa domenica quando una donna ha segnalato la presenza della piccola alle autorità.

Allo stesso tempo la mamma della bimba ha denunciato la scomparsa di sua figlia. Incrociando le due segnalazioni è stato possibile per le autorità far ricongiungere le due. Non si sa come la donna possa aver perso la bambina, gli agenti si sono comunque assicurati che fosse in buone condizioni di salute e l'hanno poi fatta ricongiungere alla madre.

Le due, che si crede siano arrivare in aeroporto con un treno, si sono ricongiunte dopo poche ore grazie alle decine di segnalazioni fatte dai passanti. Pare che la mamma sia stata trovata nel pieno di una crisi di panico, spaventata dall'idea che potesse essere accaduto qualcosa di grave alla sua bambina. Ora entrambi stanno bene.

