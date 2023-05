Due bambine accoltellate a scuola: hanno 7 e 8 anni, una è gravissima. Arrestato l'assalitore

di Redazione Web

Orrore a Berlino dove due bambine di 7 e 8 anni sono state accoltellate in una scuola di Neukoelln, nella città tedesca: almeno una delle due sarebbe in gravi condizioni, l'altra è invece ferita in modo serio, secondo quanto riporta la Bild. Le bambine sono state portate in ospedale in elicottero.

Sparatoria in una scuola a Belgrado, 14enne apre il fuoco e fa una strage: morti 8 bambini

Sparatoria in Texas, 5 morti: c'è anche un bambino di 8 anni. Caccia al killer

Berlino, due bambine ferite a coltellate

L'assalitore sarebbe una persona con problemi di salute mentale, che ha aspettato le forze dell'ordine dopo l'attacco. L'autore non avrebbe alcun legame con le vittime. L'arma del crimine sarebbe stata già trovata. L'attacco è avvenuto intorno alle 15 nel cortile della scuola Evangelica di Neukoelln, dove si sta svolgendo ora un'ampia operazione di polizia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA