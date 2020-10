Banksy: «Mio il murales con la ragazzina con hula hoop»

Banksy ha rivendicato come suo il murales in bianco e nero di una ragazzina che si diverte con un hula hoop realizzato con una gomma da bicicletta, apparso di recente sul muro di un parrucchiere di Nottingham. Pubblicando una foto dell'opera sul suo account Instagram, l'artista ha posto fine alle speculazioni sulla sua paternità, che si erano scatenate sin dalla sua apparizione martedì sul muro di mattoni rossi di questa città dell'Inghilterra centrale nel quartiere di Lenton. Le autorità locali hanno coperto il lavoro con una pellicola di plastica trasparente per proteggerlo

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 23:37

