Tragedia in casa, bambino di tre anni cade dalla finestra e viene sbranato dai cani di famiglia

Un bambino di tre anni è caduto dalla finestra della sua casa, precipitando nel giardino e rimanendo ucciso dai cani di famiglia, che lo hanno sbranato. La tragedia, che ha scosso tutti gli Stati Uniti, è avvenuta ad Elizabeth, nel New Jersey.

A raccontare la tragedia diversi portali di informazione ed emittenti locali, tra cui la CBS. Secondo una prima ricostruzione della polizia, il bambino si sarebbe affacciato alla finestra, sfondando una zanzariera e cadendo nel giardino, delimitato da una staccionata, in cui si trovavano i due pitbull della famiglia. I cani, a quel punto, lo hanno sbranato: il piccolo è stato soccorso e portato d'urgenza in ospedale, ma è morto poco dopo.

La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì scorso. Maria Rocha, una vicina della famiglia che per prima si era accorta dell'accaduto e ha dato l'allarme, ha spiegato ai cronisti: «Quei cani erano davvero pericolosi, è per questo che venivano tenuti legati e all'interno della staccionata. Sono sotto choc, non riesco neanche a prendere sonno la notte».

I due cani sono stati sequestrati dalla polizia, che però non ha ancora arrestato né indagato nessuno. Sul posto, però, i cronisti hanno trovato un contesto decisamente degradato: nell'area in cui venivano tenuti i cani c'erano escrementi e sporcizia ovunque, con attrezzi accatastati e calcinacci. Anche la casa dove viveva il bimbo appare decisamente fatiscente.

We got a look at the backyard and fence in Elizabeth where the two pitbulls were kept. On Wednesday, the two dogs attacked and killed their owner’s 3-yrold boy. The child fell out of the rear window which has a busted screen. @News12NJ pic.twitter.com/IZ2XIgiRlI