Bambino di 8 anni travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce col papà e il fratellino: il motociclista 20enne era senza patente

Il 19 febbraio un ragazzo di 20 anni, Nicholas Hopking, era alla guida di una moto senza patente né assicurazione quando ha travolto tre persone mentre attraversavano la strada, Plumstead Road, sulle strisce. Si trattava di un uomo di 40 anni insieme ai suoi due figli, uno di dieci anni e l'altro di otto.

Sono stati colpiti tutti e tre, ma mentre due di loro sono stati trasportati in ospedale, il bambino più piccolo non ce l'ha fatta ed è morto sulla scena dell'incidente. Vediamo come si è svolta la vicenda, secondo quanto riportato dal Mirror.

L'incidente e la condizioni delle vittime

In seguito alla collisione e al trasporto dei due feriti all'ospedale, è stato necessario indurre il coma nel papà del bambino, che ha poi dovuto subire un'operazione.

La famiglia stava attraversando la strada per dirigersi al Greenwich Islamic Centre e partecipare alla preghiera collettiva. L'ispettore capo ha commentato: «I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia Mustafa, costretta a fare i conti con ciò che è successo, e agli agenti e paramedici arrivati per primi sulla scena. Si tratta di un caso tragico, causato dalla guida spericolata e irresponsabile dell'imputato. La vittima aveva solo 8 anni e il resto della vita davanti a sé».

L'imputato, Nicholas Hopkins, di soli 20 anni, ha ammesso di aver ucciso il piccolo a causa della guida spericolata, senza patente e assicurazione, in possesso di droghe. Al momento rimane in custodia e si attende il verdetto il 26 gennaio.

