Ragazzino di 13 anni scompare mentre va a scuola, visto per l'ultima volta sull'autobus: «Non è mai arrivato a lezione»

di Redazione Web

Da lunedì non si hanno più notizie di Matys Chaouchi, un 13enne francese originario di Auch (Gers) e residente a Lussan. La gendarmeria ha emesso quindi un avviso di ricerca. Nel post pubblicato dalla Gendarmeria si legge della "scomparsa preoccupante".

L'ultima volta è stato visto sul bus diretto a scuola

«Il ragazzino è stato visto l'ultima volta lundì 20 novembre alle 6:55, quando è salito sull'autobus per andare a scuola senza essersi mai presentato a lezione». La gendarmeria si sofferma poi su alcuni dettagli fisici: «Circa 1.60 cm, corporatura normale, capelli castani e di media lunghezza. Indossa scarpe da tennis nere, una giacca nera con cappuccio, un cappello grigio e pantaloni da jogging neri, o blu navy». I media francesi si soffermano su un particolare. Come riporta infatti il comunicato, «il ragazzo non porta sempre gli occhiali».

Vicinanza alla famiglia

Nell'attesa di ulteriori notizie, le persone cercano di essere vicine alla famiglia. «È un amico di mio figlio», ha scritto Melanie. «Spero che troveremo questo bambino molto presto. Anche per noi è spaventoso. Auguro tanto coraggio a questi genitori».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Novembre 2023, 15:19

