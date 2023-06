Bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino di 5 con la pistola trovata in casa: «Un tragico incidente»

di Redazione Web

Un nuovo tragico incidente, l'ennesimo causato dalle armi da fuoco, oltre oceano. In Kentucky, negli Stati Uniti,dove un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo le primissime ricostruzione dei media locali, i due piccoli sarebbero fratelli. La polizia è stata allertata della sparatoria in una casa della contea di Jackson intorno alle 17:30 locali di lunedì, e quando gli agenti sono intervenuti hanno cercato di salvare il piccolo senza successo.

Usa, sparatoria durante una festa: un morto e almeno 20 feriti

Usa, 14enne afroamericano ucciso da polizia in Colorado

https://t.co/IH1kEq2txS#AnotherOne

Kentucky State Police said an initial investigation found the shooting at a Jackson County home was accidental. — jimfchow (@jimfchow) June 21, 2023

Bambino di 7 anni spara e uccide il fratellino

«È una tragedia ogni volta che succede qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che sta attraversando questa famiglia», ha commentato un agente della polizia statale. La sparatoria tra piccolissimi in Kentucky è solo l'ultimo dei molteplici casi di incidenti con pistole, ritenuti accidentali, tra bambini avvenute questo mese.

All'inizio di giugno, ad esempio, una bambina di 4 anni è stata colpita accidentalmente e uccisa da un altro bambino in Illinois, una settimana dopo un bambino di 6 anni ha sparato due volte al suo fratellino dopo essersi impossessato di una pistola a Detroit. Il piccolo è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate ma è sopravvissuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Giugno 2023, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA