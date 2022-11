Papà muore d'infarto, il figlio di due anni resta solo in casa: morto di fame, i corpi ritrovati dopo 9 mesi

di Angela Casano

Il papà muore di infarto, lui rimane da solo e muore di fame. È successo a Geneva, nello stato di New York. Un bambino di 2 anni è stato trovato morto nel suo appartamento, e secondo gli accertamenti della polizia, è deceduto per cause naturali. I loro corpi senza vita sono stati trovati nove mesi dopo l'accaduto.

Cosa è successo

David Conde, Sr., 59 anni, morto a febbraio, «soffriva di malattie cardiovascolari», ha riportato l'ufficio dello sceriffo della contea. Secondo NBC News. David Conde, Jr., 2 anni, rimasto da solo in casa, è morto di fame. La sua morte è stata giudicata accidentale, ha dichiarato la polizia.

«Si ritiene che il signor Conde sia morto per primo e che il bambino non sia stato in grado di ottenere alcun nutrimento dopo la morte del padre», ha concluso la dichiarazione.

Papà e figlio sono stati visti l'ultima volta vivi il 22 gennaio, pochi giorni prima dell'infarto di David Conde, Sr. Inoltre, gli investigatori hanno detto che non c'erano segni di effrazione o altro tipo di violenza nell'appartamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Novembre 2022, 13:28

