Roulette russa fatale, muore bambino di 12 anni: due arresti. La mamma: «Non è stato un gioco»

Sarebbe morto a causa di un gioco diabolico. Markell Noah, un ragazzino di 12 anni del Mississipi, Stati Uniti, si trovava in una casa abbandonata a Jackson, dove avrebbe giocato alla roulette russa. Il 12enne, non facendo ritorno a casa, era stato dato per disperso dai suoi genitori, fino alla terribile scoperta da parte della polizia.

Mistero sulla morte

Gli inquirenti, al momento hanno arrestato due ragazzi minorenni, che erano con Noah sul luogo della morte, con l'accusa di omicidio, mentre un terzo ragazzo di 21 anni è stato fermato con l'accusa di complicità dopo il fatto. Non ci sono molti dettagli sulla dinamica della morte del 12enne, su cui la polizia di Jackson sta indagando, ma secondo le prime informazioni diffuse, il ragazzino sarebbe stato indotto a giocare alla roulette russa, un gioco dove i partecipanti si sparano alla testa con una pistola dove c'è solo un proiettile nel caricatore.

La famiglia della vittima, però, hanno contestato che il 12enne fosse coinvolto in un simile gioco. Un membro della famiglia ha dichiarato che Noah aveva ricevuto un messaggio alle 2 del mattino, quando è uscito di casa per incontrare altri due ragazzi.

