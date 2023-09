Bambino di 7 anni indossa la divisa femminile a scuola, un esempio per tutti i compagni: «Ti ameremo lo stesso»

Il piccolo Theo ha soli 7 anni, ma sembra avere le idee molto chiare su chi voglia essere da grande. E proprio questa sua determinazione è diventata un vero e proprio motivo di ispirazione per i suoi compgani di classe e non solo. Sì, perché Theo, come spiegato da sua mamma, si veste come una bambina da ormai un anno.

«All'inizio, ovviamente, il suo cambio di look aveva lasciato straniti i suoi amici e compagni di classe. Ma, con il tempo, sono stati proprio loro a interessarsi al suo cambiamento e, con la semplicità e la naturalezza che solo i bambini riescono ad avere, lo hanno accettato. Anzi, sono i primi a spronarlo nella sua scelta e il mio piccolo è felice», queste sono le parole di mamma Marion che racconta con orgoglio quanto stia accadendo tra le mura della scuola, in Gran Bretagna.

Bimbo di 7 anni indossa abiti femminili a scuola

Secondo quanto raccontato dal Mirror, Theo è diventato vera e propria fonte di ispirazione per i suoi compagni di scuola.

Quando Theo ha fatto presente a sua mamma che avrebbe voluto indossare il grembiule da bambina a scuola, piuttosto che l'uniforme con la tipica giacca e cravatta degli istitui inglesi, anche Marion (39 anni) è rimasta stupita. «Fino a quel momento non aveva mai notato atteggiamenti femminili, ma dopo lo stupore iniziale ho subito accettato la decisione di mio figlio e sono stata la prima a far sì che la sua decisione potesse essere attuata. Così, al primo giorno di scuola Theo si è presentato in classe con il grembiule con gonellina a scacchi e calzini alti fino al ginocchio».

Appena entrato in classe, dopo uno sguardo veloce dei suoi compagni, tutti gli hanno fatto i complimenti e hanno inizato a elogiarlo. «Theo da quel momento non ha mai smesso di indossare abiti femminili e, anche al di fuori di scuola, preferisce un vestitino da bambina, piuttosto che dei jeans. Ma non è detto che ogni giorno indossi abiti femminili, in determinate occasioni, infatti, preferisce gli abiti maschili. Dipende molto da come si sente quel giorno e, soprattutto, da quello che deve fare. Quando va alle giostre, ad esempio, vuole sempre vestirsi come un bambino perché dice di essere più comodo a giocare. Mentre se usciamo la sera a cena ama vestirsi con una gonnellina o un vestitino».

Marion, mamma di due figli, spera che le azioni del figlio possano essere di aiuto anche per altri giovani. Uno dei suoi amici del cuore, appena saputo che Theo avrebbe voluto vestirsi con abiti femminili, gli ha detto: «Ti ameremo comunque, non importa cosa indossi». Quando Marion ha sentito quelle parole è scoppiata a piangere e ha detto: «L'animo puro di un bambino non vede differenze e dovremmo essere in grado di ricordarcelo quando cresciamo. L'amicizia e i sentimenti veri e puri, non vedono differenze, ma solo persone che vogliono esprimere il loro essere».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Settembre 2023, 09:56

