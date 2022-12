Bimbo di 8 anni cade in un pozzo profondo 17 metri: lotta contro il tempo per salvarlo, si scava da un giorno

di Redazione web

Si scava da ore per salvare la vita del piccolo Tanmay Diyawar, il bambino di 8 anni caduto in un pozzo artesiano, nel villaggio di Mandavi, in India. Il bimbo è ormai al buio, nella cavità sottoterra da quasi un giorno. E' caduto nel pozzo mentre stava giocando nei paraggi, quando ad un certo punto è stato inghiottito dal pozzo, profondo circa 17 metri ed immerso nel fango.

Tragica fatalità

Nei dintorni, ci sono una scavatrice e molti operatori dei soccorsi, che stanno cercando in ogni modo di far arrivare ossigeno al bambino, anche se non si conosce la sua condizione, perché non c'è modo di comunicare con lui. I pozzi artesiani sono molto diffusi nelle campagne indiane, ma vengono quasi sempre lasciati scoperti e costituiscono un serio pericolo soprattutto per i bambini, vittime di numerosi incidenti ogni anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 15:40

