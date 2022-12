Incidente ferroviario, scontro frontale tra due treni: feriti 150 passeggeri

di Redazione web

Scontro tra due treni in Spagna, in cui sono rimasti feriti 150 passeggeri, fortunatamente solo in modo lieve, e non ci sarebbero conseguenze gravi. Il frontale è avvenuto questa mattina intorno alle 7.50, tra due treni Rodalies alla stazione di Montcada i Reixac - Manresa, in Catalogna in direzione di Barcellona.

Visibilità ridotta

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due treni ha urtato l'altro convoglio ed in seguito allo scontro, i due treni sono rimasti incastrati tra loro. Nessuna persona è rimasta intrappolata nei convogli e i treni sono stati completamente evacuati dai vigili del fuoco accorsi sul posto.

Il giornale spagnolo La Vanguardia riferisce che questa mattina nella zona dell'incidente c'era una fitta nebbia che avrebbe potuto diminuire la visibilità. Subito dopo l'allarme dell'incidente ferroviario, Renfe, l’operatore ferroviario spagnolo, ha attivato il protocollo stabilito per questo tipo di incidenti con la collaborazione della Protezione civile e del Sistema di emergenza medica.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 12:00

