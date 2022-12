Onda assassina travolge una nave da crociera: morta una passeggera e 4 feriti. «Siamo stati spazzati via»

Un'onda anomala si è abbattuta contro la nave da crociera, Viking Polaris che stava solcando le gelide acque polari in direzione di Ushuaia in Argentina, provocando la morte di una passeggera di 62 anni e ferendo altre quattro persone. Durante una tempesta l'onda ha devastato un fianco della nave, rompendo diversi finestrini da cui sono entrate grandi quantità di acqua, uccidendo donna.

Maltempo, temporali e neve al Centro-Nord, allarme nubifragi sul Lazio e a Ischia

«Stiamo indagando sull’incidente e offriremo il nostro sostegno alle autorità competenti» ha evidenziato la compagnia Viking Cruises, secondo cui la nave ha subito danni che però hanno consentito di arrivare al porto della città argentina senza ulteriori problemi. «È entrata molta acqua. Fortunatamente, le nostre finestre hanno retto, mentre alcune sono state spazzate via» ha detto una passeggera alla Abc News. Quando le onde hanno colpito le finestre della Viking, la nave stava attraversando il Passaggio di Drake, noto per i suoi mari turbolenti.

One person died and four others were injured after a "rogue wave" hit the Viking Polaris cruise ship while it was sailing toward Ushuaia, Argentina, on Tuesday night, officials said. https://t.co/wXA71no2F9