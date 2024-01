Quattro bambini (tra 1 e 5 anni) morti insieme al papà nell'incendio della loro casa: la mamma si salva lanciandosi dalla finestra

di Redazione Web

Una tragedia sconvolgente ha colpito Candi Strawderman, una giovane mamma la cui famiglia è stata quasi completamente distrutta da un incendio scoppiato in una casa a Mathias, in West Virginia. La donna ha perso il fidanzato di 28 anni, Hunter Campbell, i loro figli Grayson e Bucklee, e i figliastri Abilene e Jayce, tutti tragicamente morti bruciati vivi tra le fiamme. Il più piccolo aveva 1 anno, il più grande 5. L'unica bimba ad essersi salvata non era in casa in quel momento. Candi, invece, è riuscita a fuggire attraverso una finestra, riportando diverse ferite.

Indagini sulle cause dell'incendio

Rimane un mistero la matrice dell'incendio che ha portato alla morte di quasi tutta la famiglia, a causa dei gravi danni strutturali alla casa. Come però riportato dal Mirror, c'erano alcune stufe elettriche, che potrebbero essere collegate alle cause della tragedia.

Candi, originaria del Mississippi, è una assistente infermieristica e risiedeva in West Virginia con la sua famiglia.

Brandie Hall, un'amica di Candi, ha creato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la giovane mamma durante questo periodo difficile. La campagna mira a raccogliere fondi per le spese funebri della famiglia e quelle sanitarie per Candi. Oltre a dove affrontare le ferite causate dall'incidente, la donna dovrà fare i conti con le ferite psicologiche e i traumi legati all'unica figlia rimasta viva, che si è ritrovata in pochi minuti senza i 4 fratellini.

