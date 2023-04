Bambina di sei anni sbranata dai cani del vicino, salvata dallo zio: «Pensavo fosse morta». I due animali soppressi

di Redazione web

Una bambina di sei anni stava giocando nel cortile di casa quando si è avvicinata alla recinzione del giardino del vicino ed è stata sbranata da due cani di razza Bull Arab. Gli animali hanno trascinato la piccola nel cortile e le si sono scagliati contro azzannadola all'addome e al torace. La bimba, attualmente ricoverata, ha riportato ferite gravissime ed è stato solo l'intervento repentino di uno zio a salvarla dalla morte. I due cani coinvolti sono stati soppressi.

La bambina sbranata

La tragedia è avvenuta lunedì pomeriggio a Woodridge, 25 km a sud di Brisbane, nel Queensland. Lo zio di Laquarna Chapman Palmer ha raccontato quei terribili istanti in un'intervista rilasciata ai media locali: «Ho sentito mia madre urlare in preda al panico e ho immediatamente saltato la recinzione per aiutarla. Uno dei due cani stava per strapparle la faccia. Gli ho lanciato una sedia, ma pensavo fosse morta: non si muoveva». La bambina è stata portata in ospedale dove rimane in condizioni gravi ma stabili, mentre lo zio è stato curato per una ferita alla gamba subita durante l'attacco.

I cani soppressi

Il consiglio comunale di Logan ha confermato che i mastini, entrambi non registrati, sono stati soppressi martedì. «A seguito di un grave attacco di cani a Woodridge lunedì pomeriggio, il Comune ha agito in base ai suoi poteri legislativi per sequestrare due cani di tipo Bull Arab che non erano registrati o noti al Comune», ha dichiarato Logan City in una nota. «Sono stati portati al Centro per la gestione degli animali del Comune. Nell'interesse della pubblica sicurezza, i due cani sono stati rapidamente e umanamente soppressi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 10:32

