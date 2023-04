Morta sbranata dal rottweiler del fratello: «Patrizia gli aveva portato da mangiare. Il corpo dilaniato, mai visto nulla di simile»

di Redazione web

«Il corpo è stato dilaniato in più parti, una situazione clinica gravissima, mai visto nulla da genere», ha spiegato il personale dell'Asl riferendosi a Patrizia La Marca, la donna di 53 anni morta sbranata dal rottweiler del fratello Luigi nel pomeriggio di mercoledì a Ventimiglia.

Aggredita e uccisa dal cane rottweiler del fratello: i carabinieri devono sparare all'animale per permettere i soccorsi

Immersa in una pozza di sangue

Patrizia intorno alle 16 era andata a casa del fratello, noto sindacalista, e della moglie per dare da mangiare al loro cane mentre si trovavano fuori per qualche giorno di vacanza. Come riporta Il Secolo XIX, la donna è stata aggredita iprovvisamente. La scena che i soccorritori si sono ritrovati davanti è stata drammatica: morsi alla testa, alle braccia, al torace, alle spalle. Immersa in una pozza di sangue.

I Carabinieri sparano al cane

Il cane impediva a chiunque di avvicinarsi, tanto che solo dopo due ore di tentativi i Carabinieri intervenuti dopo l'allarme lanciato dai vicini di casa sono stati costretti a sparare all'animale. Il rottweiler è rimasto ferito, e ora resterà in un canile di Sanremo fino a nuove disposizioni della magistratura. La donna è stata trasferita in elisoccorso a Pietra Ligure, dove le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte.

Giovedì 6 Aprile 2023, 10:55

