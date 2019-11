Bambina di 11 anni affronta un coccodrillo e salva l'amica: «Gli ho strappato gli occhi»

Martedì 5 Novembre 2019, 18:14

Una storia incredibile di amicizia e di coraggio: una, di nome Rebecca, è riuscita auna suadall'attacco di un, affrontando il temibile rettile a mani nude.L'episodio è avvenuto in Zimbabwe ed è raccontato dalaveva notato che, un'amica di due anni più piccola, era stata attaccata da unmentre nuotava in un fiume. La piccola, in pochi istanti, è riuscita a saltare sul dorso del coccodrillo, per poi cavare gli occhi al feroce predatore.«Stavamo facendo un bagno nel fiume quando abbiamo sentito Latoya gridare: era rimasta da sola in acqua e ho visto ilche la tratteneva alla mano e a una gamba» - ha raccontato- «Poiché eravamo sette bambini e io ero la più grande, ho sentito il dovere di intervenire e di salvarla: non ci ho pensato più di tanto, mi sono tuffata e l'ho raggiunta». Nonostante la morsa del, anche grazie alla sua amica, la piccola Latoya se l'è cavata con ferite lievi.