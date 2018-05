A 160 km/h in pieno centro crea il panico incurante di semafori e autovelox. Chi c'era al volante? La scoperta lascia la polizia incredula

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sfrecciava con la suaa oltrein pieno centro. L'lo ha immortalato ma lui non ha fatto una piega, ha continuato il suo percorso incurante di semafori, stop e incroci. Moltissime sono state infatti le segnalazioni alla polizia da parte dei cittadini spaventati dalla folle corsa dell'autista misterioso.Ma in serata la polizia di, in, lo ha rintracciato ed è riuscito a fermarlo. Ma quando hanno scoperto chi era al volante sono rimasti increduli. A bordo dell'auto c'era una donna di 86 anni, ignara di quanto avesse fatto e della gravità della sua condotta in strada.Ovviamente alla signora è stata immediatamente ritirata la patente. Per fortuna non ha provocato alcun incidente e nessuna persona è rimasta ferita.