Le auto in Qatar corrono sull'acqua: tutti pazzi per la nuova attrazione che sta spopolando anche sui social VIDEO

I Mondiali di calcio non sono l'unica attrazione del momenteo in Qatar. I turisti di tutto il mondo che si trovano nell'emirato arabo stanno letteralmente impazzendo per le auto che corrono sull'acqua: ma come funzionano le automobili acquatiche? E, soprattutto, cosa sono?

Le automobili acquatiche

Le automobili acquatiche o anfibie sono state progettate da un gruppo di tre produttori egiziani di Alessandria, che volevano introdurre nel mercato un prototipo di macchina che potesse viaggiare sia su strada che su altre superfici, come ad esempio l'acqua.

I gioielli automobilistici (ne esistono solamente 12 modelli nel mondo), sfidano gli yacht e i motoscafi e allo stesso tempo mantengono un design elegante e cool che si sposa benissimo con le richieste dei clienti più esuberanti.

Il costo delle auto anfibie

Ovviamente per acquistare tali modelli di automobili è necessario spendere una cospicua somma di denaro che può andare da 16.000 a 37.000 euro.

Karim Amin, uno degli inventori, ha detto: «Tutte le parti e tutti i materiali provengono dall'Egitto e sono stati realizzati da egiziani. Solo il motore è giapponese. Comunque, stiamo già lavorando all'evoluzione di questi veicoli. Il meglio deve ancora venire».

