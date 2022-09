Auto elettriche, vietato ricaricare le batterie in determinate ore del giorno: «Rischio blackout»

Lo stato della California ha chiesto ai suoi residenti di non ricaricare le auto elettriche in determinate ore del giorno. È uno degli effetti del caldo record che sta colpendo il mondo a più latitudini e mettendo in difficoltà persone e governi. L'ampia richiesta di energia dovuta all'utilizzo dei condizionatori e luce, ha messo sotto stress la rete elettrica, tanto da richiedere l'intervento del governatore.

California warns against recharging EVs while moving to ban gas carshttps://t.co/1Fp5Er2GKW pic.twitter.com/xmX6OWb74C — Jazz Shaw (@JazzShaw) September 1, 2022

Rischio blackout

La richiesta ai cittadini arriva nella settimana del "Labor day", pochi giorni dopo l'annuncio dello stop alle vendite di auto a carburante dal 2035. Se i residenti non si conformeranno a queste misure "flessibili" per ridurre la domanda elettrica, gli operatori dei servizi pubblici saranno costretti provocare una serie di blackout continui che possono durare da poche ore a interi giorni, a seconda della tensione sulla rete elettrica. La California sta incentivando i cittadini a comprare auto elettriche, ma ha scoperto di non avere pannelli solari adeguati affinché i 39 milioni di abitanti possano ricaricarle senza problemi.

Caldo senza precedenti

Il caldo previsto nella prossima settimana è circa 5 gradi superiore rispetto alla media stagionale. Un aspetto che sta spingendo la popolazione a barricarsi dentro casa, utilizzando più spesso condizionatori d'aria. Attualmente ci sono circa 600.000 veicoli elettrici in circolazione in California su 14,2 milioni di automobili. Un numero che in proporzione è destinato a salire, mettendo a dura prova il sistema di rete elettrica.

