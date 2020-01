Australian Open, la tennista crolla sul campo: il fumo degli incendi non fa respirare

Martedì 14 Gennaio 2020, 15:46

Il fumo degli incendi in Australia continua a colpire. Stavolta le vittime sono le tenniste dell' Australian Open . In particolare, ventottenne slovena e numero 180 al mondo, che martedì si è dovuta ritirare dal match che stava vincendo perché non riusciva più a. La giovane atleta, in vantaggio 6-4, 5-6, a un certo punto è crollata sulle sue ginocchia in preda ad un violento attacco di tosse, nel tentativo di recuperare fiato. Poco dopo però ha detto di non essere in grado di continuare la partita.Jacupovic, dopo essersi ripresa, ha dichiarato alla stampa locale: «Sonoe dispiaciuta perché mi hanno chiesto di giocare in queste condizioni. Non credo sia giusto né salutare per noi atlete. Pensavo non giocassimo oggi, ma non abbiamo molta scelta. O scendiamo in campo, o rischiamo di essere multate». La tennista ha poi aggiunto: «Non avevo mai provato una roba simile. Avevo moltadi svenire. Per questo mi sono buttata a terra, non riuscivo più a camminare e».Jacupovic non è l'unica sportiva ad aver sofferto per l'ariadi Melbourne martedì. Anche altre tenniste si son ritrovate senza fiato in questo giro d'apertura delle qualificazioni per il famoso torneo di. L'indice della qualità dell'aria, infatti, segnava oltre 200, che tradotto in soldoni dai dati dell'IQ Air Visual, significa che Melbourne ha laaria del mondo in questo momento, perché completamente avvolta da una spessa e grigiaa causa degli incendi . Melbourne, infatti, è la capitale dello Stato Victoria, il secondo più devastato dall'emergenza incendi dopo il Nuovo Galles del Sud . Per questo motivo l'amministrazione comunale dista incoraggiando i suoi cittadini ad uscire il meno possibile dalle proprie abitazioni e le qualificazioni degli Open di oggi 14 gennaio son state rinviate.