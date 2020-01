Australia, piovono carote e patate dal cielo: la mossa del governo per salvare gli animali

di Nico Riva

Australia, un miliardo di animali uccisi dagli incendi

Lunedì 13 Gennaio 2020, 18:40

Dal cielo piovono migliaia di, patate dolci e verdure. Sta accadendo in queste ore in, per volontà del governo del Nuovo Galles del Sud, lo Stato che ha subito i danni peggiori finora. L'iniziativa serve per dar da mangiare ai tantissimiin difficoltà nelle zone colpite dagli incendi. L'Operazione Rock Wallaby, come dice il nome stesso, è rivolta principalmente alla specie dei Wallaby, dei masupiali più piccoli dei, ma molto simili.Matt Kean, ministro dell'Energia e dell'Ambiente del Nuovo Galles del Sud, la regione più colpita dalla crisi australiana, ha reso noto che per mezzo degli elicotteri si stanno letteralmente lanciandodi chilogrammi di cibo a quei poveri animali, in una zona dove le fiamme son state domate ma hanno lasciato intorno a loro soloTra fine agosto e inizio settembre, è scoppiata una violenta serie di incendi che si è trasformata nella più stagione d'incendi mai registrata in Australia . Lehanno inghiottito milioni di ettari di terreno e il Wwf ha stimato un miliardo di animali morti. Ma i sopravvissuti della fauna locale non se la passano meglio, visto che una grossa fetta delle loro risorse di cibo e del loro habitat è andata distrutta. Stando agli ultimi dati, il conto dei morti umani è salito a 28 persone. E sebbene molti incendi siano stati domati a fatica, la situazione è ancora critica.