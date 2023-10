Attentato a Bruxelles, chi è il killer: Abdesalem, 45 anni, si definisce un «mujahid», noto ai servizi di intelligence

L'attentatore che a Bruxelles ha sparato e ha ucciso due svedesi si chiama Abdeslam Lassoued, un tunisino nato il primo settembre del 1978: lo riferisce la Libre Belgique, secondo cui l'uomo ha chiesto asilo politico nel 2019 ma risiede illegalmente in Belgio. L'uomo sarebbe già noto ai servizi segreti belgi per la sua radicalizzazione e al momento è ancora in fuga. Nella capitale belga resta in vigore il livello di allerta 4, il più elevato, sinonimo di minaccia terroristica «grave e imminente», mentre nel resto del Paese il livello è fissato a 3.

Chi è l'attentatore di Bruxelles

Il caso di Abdesalem Lassoued, il presunto attentatore di Bruxelles, era sotto esame presso la polizia belga già prima dell'attacco terroristico di ieri sera. È quanto ha spiegato in una conferenza stampa notturna il ministro della Giustizia belga Vincent Van Quickenborne. Il presunto attentatore, all'inizio di quest'anno, era stato denunciato da un occupante di un centro d'asilo a Campine (non lontano da Anversa) per minacce via social. Il denunciante aveva inoltre detto alla polizia che Abdesalem era stato già condannato per terrorismo in Tunisia. La polizia giudiziaria di Anversa si era quindi attivata e, prima che avesse luogo l'attentato nel centro di Bruxelles, aveva fissato una riunione sul caso per questo martedì.

In un video sui social il 45enne ha detto di essere dell'Isis. «Ho vendicato i musulmani», affermava in un video su Facebook, poi rimosso dalla piattaforma. «Noi viviamo per la nostra religione, noi moriamo per la nostra religione, grazie a Dio - sostiene - Grazie a Dio vostro fratello Abdeslam ha vendicato i vostri fratelli musulmani, ho ucciso finora tre svedesi». In realtà le autorità parlano finora di due vittime.





Il video dell'attentato

Dopo aver detto il proprio nome e cognome, il terrorista ha spiegato di essere «un combattente di Allah». «Vengo dallo Stato islamico. Amiamo chi ci ama e odiamo chi ci odia. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione». «Tuo fratello si è vendicato in nome dei musulmani - ha detto ancora - Finora ho ucciso 3 svedesi. Coloro a cui ho fatto qualcosa di sbagliato, possano perdonarmi. E io perdono tutti».

