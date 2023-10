Bruxelles, chi è l'attentatore: richiedente asilo tunisino di 45 anni, «era già noto ai servizi segreti belgi»

di Redazione web

L'attentatore che a Bruxelles ha sparato e ha ucciso due svedesi sarebbe Abdesalem L., un tunisino nato il primo settembre del 1978: lo riferisce la Libre Belgique, secondo cui l'uomo ha chiesto asilo politico nel 2019. L'uomo sarebbe già noto ai servizi segreti belgi per la sua radicalizzazione.

Chi è l'attentatore di Bruxelles

In un video sui social il 45enne ha detto di essere dell'Isis. «Ho vendicato i musulmani», affermava in un video su Facebook, poi rimosso dalla piattaforma. «Noi viviamo per la nostra religione, noi moriamo per la nostra religione, grazie a Dio - sostiene - Grazie a Dio vostro fratello Abdeslam ha vendicato i vostri fratelli musulmani, ho ucciso finora tre svedesi». In realtà le autorità parlano finora di due vittime.



Dopo aver detto il proprio nome e cognome, il terrorista ha spiegato di essere «un combattente di Allah». «Vengo dallo Stato islamico.

