Attentato a Bruxelles, sospesa la partita di calcio Belgio-Svezia: il pubblico non può lasciare lo stadio

di Redazione web

La partita valida per le qualificazioni agli Europei, tra Belgio e Svezia, è stata interrotta a seguito dell'attentato avvenuto nel centro di Bruxelles. È quanto si legge sui media belgi. La partita si svolgeva allo stadio Re Baldovino della città, dove sono presenti 35mila persone circa.

Spari a Bruxelles, morti due svedesi: un uomo in fuga, «ha urlato Allah akbar». L'attentatore appartiene all'Isis

Sospesa Belgio-Svezia

La partita è stata sospesa con il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1. Le squadre ancora non sono rientrate in campo dopo l'intervallo. Si attende di capire se l'incontro verrà cancellato in segno di lutto per quanto accaduto nella capitale belga dove, nel pomeriggio, almeno due persone che indossavano la maglietta della Svezia sono state uccise con colpi d'arma da fuoco da un uomo che ha poi rivendicato l'azione terroristica a nome dell'Isis.



I circa 35mila spettatori presenti allo stadio Re Baldovino, a Bruxelles, al momento non possono lasciare la struttura. È quanto si legge sui media belgi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 22:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA