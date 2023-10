Attacco a Bruxelles, le immagini: gli spari del killer, la fuga dei passanti VIDEO

Torna l'incubo del terrorismo a Bruxelles. Due persone sono morte nella capitale belga questa sera, lunedì 16 ottobre, in seguito a colpi di arma da fuoco sparati non lontano da Place Sainctelette, nel centro della città. Lo ha riferito la polizia, confermando le informazioni fornite da diversi media. Le vittime sono due svedesi che indossavano le maglie della nazionale di calcio scandinava, scrivono media belgi. Questa sera si disputa la partita di calcio Belgio-Svezia.

«Ha urlato Allah akbar»

Nelle immagini scattate da un residente della zona, si vede un uomo con una giacca arancione fluorescente e un casco bianco, un'arma in mano, salire su uno scooter e fuggire. Presumibilmente in precedenza aveva sparato a qualcuno in un atrio prima di sparare a due persone in un taxi.

🇧🇪 FLASH - Le tireur aurait crié "Allah Akbar" lors de la fusillade à #Bruxelles. Il a publié une vidéo dans laquelle il revendique son appartenance à Daesh et se vante d’avoir tué des mécréants pour "venger les musulmans". (Sud Info) pic.twitter.com/EBOiBoVGks — Mediavenir (@Mediavenir) October 16, 2023



Secondo fonti di polizia citate dai media locali, l'uomo che ha aperto il fuoco con un kalashnikov ha urlato «Allah akbar». L'uomo che ha sparato ha pubblicato sul web un video in cui si riprende rivendicando l'appartenenza all'Isis e dicendo di aver compiuto il gesto per «vendicare i musulmani».

«Ho ucciso tre svedesi, odiamo chi ci odia»

«Ho ucciso tre svedesi». E poi: «Amiamo chi ci ama e odiamo chi ci odia». Così l'attentatore che questa sera ha sparato all'impazzata con il kalashnikov uccidendo - stando alle informazioni di polizia - due svedesi e ferendo alcune altre persone ha parlato in un video diffuso sui social. Dopo aver detto il proprio nome e cognome, il terrorista ha spiegato di essere «un combattente di Allah». «Vengo dallo Stato islamico. Amiamo chi ci ama e odiamo chi ci odia. Viviamo per la nostra religione e moriamo per la nostra religione». «Tuo fratello si è vendicato in nome dei musulmani - ha detto ancora - Finora ho ucciso 3 svedesi. Coloro a cui ho fatto qualcosa di sbagliato, possano perdonarmi. E io perdono tutti».

