Allarme bomba alla reggia di Versailles, evacuazione in corso: ancora paura in Francia dopo l'allerta al Louvre

di Redazione web

Dopo l'allerta al Louvre, tocca a Versailles. Evacuazione in corso alla reggia di Versailles, vicino a Parigi, dopo un'allerta bomba. Secondo quanto si apprende, l'allerta è arrivata con un messaggio anonimo sul sito della polizia.



Come accaduto in mattinata per il museo del Louvre, dopo la minaccia la reggia di Versailles non riaprirà per oggi. La reggia alle porte della capitale francese viene evacuata in questi minuti a causa di un allarme bomba arrivato con un messaggio anonimo al sito moncomissariat.fr, scrive Le Figaro.

Louvre, museo chiuso per allarme bomba: allerta anti terrorismo massima a Parigi e in tutta la Francia

++++NEWS IN AGGIORNAMENTO++++

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 17:05

