Louvre, museo chiuso per allarme bomba: allerta anti terrorismo massima a Parigi e in tutta la Francia

Allarme bomba al Louvre: visitatori evacuati, museo circondato dalla polizia. Allerta sicurezza massima a Parigi dove il Museo del Louvre, il più visitato al mondo, oggi è chiuso per tutta la giornata a causa dell'allerta terrorismo che da ieri è stata elevata al massimo livello in Francia.

Hamas, il video dei bambini rapiti cullati dai miliziani coi fucili: neonato in carrozzina, ninna nanna e terrore negli occhi

Guerra Israele Hamas, esercito Ifd: «Ucciso Ali Qadi, uno dei leader dei terroristi». ​A Gaza 2.215 morti

Parigi, evacuato e chiuso il Louvre per motivi di sicurezza

C'è un'operazione della polizia in corso. Secondo quanto comunicato dalla direzione, la chiusura è dovuta a «misure di verifica» in relazione all'innalzamento del piano Vigipirate a livello di «emergenza attentati» dopo l'attentato che ha provocato la morte di un professore ieri ad Arras, nel nord.

Il Louvre, secondo le prime informazioni, ha ricevuto un messaggio scritto che indica un rischio per il museo e per i suoi visitatori e «abbiamo scelto (...) di evacuarlo e chiuderlo per la giornata, il tempo di procedere alle verifiche indispensabili», ha precisato una portavoce dopo l'annuncio della chiusura sul social network X (ex-Twitter). L' allarme bomba è avvenuto quando circa 3000 persone si trovavano all'interno del museo che ha dovuto essere evacuato. Nel video amatoriale pubblicato qui si vedono le persone scappare dal museo e si sente l'allarme che suona l'avviso di uscire ai visitatori.

Visitors are being evacuated from the Louvre Museum in Paris after a bomb threat pic.twitter.com/LUoPBkTvkE — Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023

Il Louvre ha ricevuto messaggi riguardanti allarmi bomba, affermano senza specificare Bfmtv e Le Parisien citando una fonte della polizia.

Il museo ha annunciato su X la chiusura per oggi: «Per motivi di sicurezza, il museo del Louvre chiude le porte oggi sabato 14 ottobre.

Attentato Arras, l'assalitore esaltava Hamas via chat

Nel frattempo emergono nuovi dettagli sull'aggressione omicida di ieri. Nei giorni precedenti l'attacco di Arras, l'assalitore manteneva contatti stretti con almeno tre persone attraverso app di messaggistica criptate: il padre Iakub Mogouchkov, espulso e non localizzato, il fratello maggiore, 21enne, Movsar Mogouchkov, in carcere a La Santé e condannato per la sua implicazione in un progetto di attentato all'Eliseo, e un amico, a sua volta detenuto. Secondo una fonte prossima all'inchiesta citata da 'Le Parisien', il giovane avrebbe avuto scambi in cui esaltava l'offensiva di Hamas.

