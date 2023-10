Israele: «Ucciso Ali Qadi, uno dei leader di Hamas». ​Aperti due corridoi per l'evacuazione a Gaza

Raid aerei e incursioni israeliane senza sosta nella Striscia di Gaza nelle prime ore della notte, e non cessano neanche gli appelli a revocare l'ordine di evacuazione di oltre un milione di persone dalla città di Gaza verso sud diffuso ieri da Israele, finora inascoltati. I media palestinesi parlano di «molte vittime» lasciando intendere una ulteriore escalation del conflitto. Bombardate anche postazioni degli Hezbollah in Libano. Medici senza frontiere ha fatto sapere che le forze israeliane hanno rinviato la richiesta di evacuazione dell'ospedale Al Awda alle 6 del mattino, le 5 italiane. L'evacuazione dei pazienti resta tuttavia molto complicata. Arabia Saudita e Kuwait rifiutano «categoricamente» di evacuare i civili. L'Onu esorta i contendenti a rispettare le regole e a non usare i civili come scudi. Prosegue intanto la ricerca degli ostaggi nelle mani di Hamas.

Israele entra a Gaza, blitz «su larga scala». ​Netanyahu parla alla nazione: «Li sradicheremo»

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Ottobre 2023, 12:43

