Attaccato da uno squalo, così Matteo è riuscito a salvarsi la vita: «Gli ha aperto la bocca con le mani»

Dall'ospedale di Brisbane, Matteo Mariotti, il giovane italiano sopravvissuto a un terrificante attacco di squalo, si rivolge ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno sostenuto durante questo drammatico episodio. Il giovane italiano ha ripreso tutto con una GoPro mentre l'animale gli stava sbranando una gamba e ha postato il video su Instagram.

Nonostante la gamba sia stata poi amputata appena sotto il ginocchio, Matteo si è mostrato grato per il sostegno ricevuto: «Voi siete i miei eroi, mi state dando la forza di andare avanti con i vostri messaggi e le vostre chiamate, il mio unico sogno è quello di rivedervi», ha scritto nel post su Instagram.

Cosa è successo

L'incidente ha avuto luogo al largo della spiaggia 1770, una rinomata località nel Queensland, Australia.

Altri dettagli sul dramma affrontato dal ragazzo li racconta il padre Michele Mariotti al Corriere della Sera. Non sa bene che tipo di squalo potesse essere, forse uno squalo tigre o leuca, ma ricorda bene ciò che gli ha raccontato il figlio: mentre l'animale lo afferrava e lo portava giù, il 20enne, animato da grande coraggio, in un momento di adrenalina è riuscito ad aprirgli la bocca con le mani e a liberarsi dalle sue fauci.

Il salvataggio e le operazioni

Tommaso Agosti, istruttore subacqueo, è l'amico rimasto sulla spiaggia che appare nel video. Vede l'acqua che si dipinge di rosso e sente le urla disperate dell'amico. Si butta così in mare e riesce a riportarlo a riva, stringe la sua gamba ferita per fermare l'emorragia e chiama i soccorsi.

Matteo Mariotti ora dovrà affrontare altre operazioni chirurgiche, oltre a quella subita per l'amputazione della gamba, ma lo farà insieme alla famiglia che sta volando in Australia per stargli vicino.

Dopo aver frequentato l'istituto alberghiero a Castelnuovo Monti, Matteo aveva progettato di iscriversi all'Università di Brisbane per perseguire il suo sogno di diventare biologo marino.

