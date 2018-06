Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lacon 629a cuiha negato l'approdo neiitaliani si trova a poche miglia da. Se ne può seguire la rotta nella mappa interattiva qua sotto del sito Vesselfinder.com. Il ministro dell'Interno e vicepremier ha scritto alla Valletta invitando l'isola-Stato a permettere l'attracco della nave ma la replica è stata netta: «Il caso non ci compete».«L'Aquarius si dirige verso nord, seguendo le istruzioni ricevute dopo i soccorsi e i trasbordi operati la scorsa notte sotto il coordinamento del MRCC di Roma. L'Aquarius è nell'attesa di istruzioni definitive per quanto riguarda il porto di sbarco (port of safety)», scrive in un post delle 18.33 su Facebook, Sos Mediterranee Italia. «Abbiamo preso nota - prosegue il post - della dichiarazione del ministro dell'Interno italiano ai media italiani. Il nostro unico obiettivo è lo sbarco in un porto sicuro delle persone che abbiamo soccorso ieri in condizioni difficili. Prendiamo atto inoltre che le autorità SAR maltesi sono state contattate dalle autorità SAR italiane - conclude il post - al fine di trovare la soluzione migliore per il benessere e la sicurezza delle 629 persone che si trovano ora a bordo dell'Aquarius».