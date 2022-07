Assalto a coltellate ai giovani che fanno il bagno: morto un 17enne, quattro feriti. Preso il killer

Un'aggressione choc, con un morto, quattro feriti e un uomo finito in manette. Un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un uomo che lo ha assalito con un coltello lungo un fiume, nella contea di St Croix, nello stato del Wisconsin: altre quattro persone sono state gravemente ferite. L'aggressore, un uomo di 52 anni, è stato fermato dalla polizia dopo una breve fuga, riporta Abc News.

Lo sceriffo della contea di St. Croix, Scott Knudson, ha descritto la scena come «caotica» e «spaventosa». «Sono sicuro che chiunque abbia assistito all'aggressione non lo dimenticherà mai», ha detto Knudson durante una conferenza stampa. Il ragazzo di 17 anni ucciso era del Minnesota ed è stato trasportato in un ospedale della zona ma è porto poco dopo, i feriti sono una donna e tre uomini, tutti sulla ventina, che stavano facendo il bagno lungo il fiume nella località di Apple River.

