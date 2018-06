Pensionata di 84 anni trascinata a terra per la collanina d'oro: è caccia all'uomo​

Un'lotta tra la vita e la morte dopo essere stata aggredita eda un uomo che le ha causato una. La lesione spinale conseguente alla frattura cervicale non è stata grave da causarle immediatamente la morte, ma la donna è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale.È accaduto, come riporta Metro.co.uk , all'alba di martedì scorso, a South Yardley, nei pressi di, nel Regno Unito. Il 43enne, senza fissa dimora, è stato arrestato nella giornata di venerdì dalla polizia, che lo ha identificato e fermato per la violenta rapina ai danni dell'anzianaLa prima udienza del procedimento a suo carico è prevista nella giornata di domani. Intanto, la famiglia di Veronica ha voluto mantenere uno stretto riserbo sulle condizioni dell'anziana, limitandosi a dichiarare: «Stiamo tutti fisicamente male per quanto siamo devastati da un fatto così tragico».