Gli alieni esistono? Il Pentagono ammette: «Stiamo indagando sugli Ufo, ci sono oggetti volanti non identificati»

Strani avvistamenti e fenomeni dubbi: gli Ufo hanno sempre suscitato la curiosità di tutti, ma per chi non crede all'esistenza degli alieni arriva una "dichiarazione bomba" da parte degli Stati Uniti. Il Pentagono ha finalmente ammesso che sta indagando sugli extraterrestri. Lo rivela un portavoce del dipartimento della Difesa.



Christopher Sherwood ha parlato di un'iniziativa governativa segreta denominata Advanced Aerospace Threat Identification Program (Aatip), che ha condotto ricerche e indagini su fenomeni aerei non identificati. Il Pentagono finora aveva sempre detto di aver chiuso l'Aatip nel 2012, ma il portavoce ha riconosciuto che il dipartimento sta ancora indagando sui presunti avvistamenti di astronavi aliene.



«La Difesa - dichiara - è preoccupata di identificare tutti gli aeromobili nel nostro ambito operativo, nonché di identificare qualsiasi funzionalità straniera che possa rappresentare una minaccia per la patria... E continuerà ad indagare attraverso le normali procedure le segnalazioni di aeromobili non identificati rilevati dall'aviazione militare americana al fine di garantire la difesa della patria e la protezione contro il fattore sorpresa da parte dei nostri avversari». Domenica 26 Maggio 2019, 17:33

