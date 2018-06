Trump contro Macron al G7: «Tutti i terroristi sono a Parigi»

I wanted to be Zoe Barnes...until episode 4. Sleeping with your source- especially a vindictive congressman? #badlifechoice #HouseofCards — Ali Watkins (@AliWatkins) 2 aprile 2013

Cosa si è disposti a fare per uno scoop.sognava una carriera nel mondo del giornalismo e ha scelto di studiare a Washington, gravitando attorno ai luoghi del potere. Ha sfiorato ilper aver rivelato che la Cia spiava i parlamentari, ma oggi a 26 anni è sotto accusa per aver stretto con le fonti rapporti "troppo intimi".Nel 2013, infatti, si è imbattuta inun cinquantenne sposato con un agente dell’Fbi che lavora da 25 anni nello staff della commissione parlamentare. La storia è durata quattro anni, durante i quali Watkins ha scritto decine di articoli sulla Commissione del Senato, spesso rivelando informazioni riservate. La giornalista ha lavorato per l’Huffington Post, BuzzFeed e poi è approdata al New York Times. Ora la giovane reporter rischia il posto al giornale, mentre il senatore 15 anni di prigione.Come Zoe Barnes, la cronista protagonista della serie tv cultavrebbe avuto una relazione con un uomo politico per realizzare articoli da prima pagina. Ali non ha mai nascosto la passione per il telefilm, anzi l'ha espressa più volte su Twitter.La verità è venuta a galla quando all'inizio dell'anno Wolfe è stato interrogato dall’Fbi sulla fuga di notizie riservate. A febbraio dal sequestro di email e file dai suoi computer è emerso che era stato lui a spifferare la storia dei contatti con la Russia durante la campagna elettorale per le presidenziali. L’articolo fu pubblicato su BuzzFeed il 3 aprile del 2017 a firma di Ali Watkins. Questo ha fatto scattare le manette.