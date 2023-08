L'albero più alto della Terra si trova in Cina, è un cipresso gigante: ecco quanto è grande

Si trova in Asia l'albero più alto del mondo. Esattamente nella regione dello Xizang, in Cina, ed è un cipresso gigante che è stato misurato di 101.2 metri. Alto e non solo viene da dire, visto che l'albero dei record ha una storia di 1.500 anni.

Il cipresso si trova nella riserva naturale del Grand Canyon di Yarlung Zangbo ed è stato scoperto durante un'indagine scientifica condotta dall'Università di Pechino. Il nome scientifico di questa opera d'arte della natura è Cupressus torulosa, il quale supera il precedente record di altezza di 83.4 metri, stabilito da un altro albero, ma sempre in Cina.

