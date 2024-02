Aereo da Bergamo a Vilnius finisce fuori pista: atterraggio nella neve, panico per 179 passeggeri

Momenti di panico per i 179 passeggeri di un volo charter operato dalla compagnia aerea "Avion Express" e partito da Orio al Serio, Bergamo. L'Airbus A320, diretto all'aeroporto internazionale di Vilnius, Lituania, stava percorrere la fase finale dell'atterraggio quando si è verificato un incidente. Verso le 14:20, per cause ancora in fase di indagine, il velivolo ha fatto un'escursione fuori pista, finendo nel terreno innevato.

L'equipaggio ha prontamente informato le autorità aeroportuali sulla situazione a bordo e l'incidente si è risolto senza alcun ferito, anche se la paura a bordo è stata tanta. Il comandante del volo è riuscito a riportare l'aereo sulla pista d'atterraggio dopo l'escursione fuori pista. Dopo un'ispezione preliminare, l'aereo è stato guidato nell'area di sosta, dove i passeggeri hanno potuto sbarcare in totale sicurezza.

Alcuni passeggeri, scendendo dalla scaletta, hanno deciso di documentare la situazione, scattando foto all'aereo leggermente danneggiato e con la livrea della compagnia aerea "Avion Express" macchiata dal terreno sollevato durante l'incidente.

