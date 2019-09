Panico in volo, aereo giù di 9mila metri in pochi secondi

Fra i 60 e i 90 secondi di terrore su un aereo della Delta, in volo negli Stati Uniti, che per un tempo brevissimo ha perso circa 10.000 metri di quota: un incidente, riportato in un filmato in cabina ripreso da Wsb-Tv e da Cnn, che la compagnia aerea Usa ha definito una «irregolarità nella pressurizzazione in cabina». La Delta, ricordando che nessuno è rimasto ferito e che tutto è stato compiuto in sicurezza, ha dichiarato che le mascherine per l'ossigeno sono state rilasciate e che l'aereo ha dovuto compiere una «discesa controllata».

Maybe if @Delta spent less time on taking passengers’ seats away and more time on jet maintenance.. https://t.co/ut8OPI4sMF via @nypost — Ann Coulter (@AnnCoulter) 19 settembre 2019

L'equipaggio continuava a diramare il messaggio «Non fatevi prendere dal panico», ma «la cosa non ha funzionato», racconta un passeggero, Harry Dewoskin. «Ovviamente sono stati momenti terrificanti per i passeggeri attorno a me, molta gente respirava affannosamente, andava in iperventilazione», ha proseguito Dewoskin. Il volo, fra Atlanta e Fort Lauderdale, in Florida, è invece atterrato per precauzione e in tutta sicurezza a Tampa.

Sabato 21 Settembre 2019, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA