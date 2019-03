Aereo caduto Ethiopian Airlines è un B737 Max 8, è il secondo disastro in pochi mesi per Boeing

Aereo per Nairobi precipita: 157 morti «Otto italiani a bordo, legati a onlus»

Ultimo aggiornamento: 14:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono tutti morti i 157 passeggeri che erano a bordo deldellaprecipitato oggi dopo pochi minuti dal decollo damentre era in volo per, in Kenya. Non ci sono al momento notizie sulla cause dell'incidente, ma per questo nuovissimo modello di aereo è la seconda sciagura in pochi mesi.L'aereo precipitato è la più recente versione del Boeing 737, MAX 8, da poco in servizio. Si tratta di uno dei 30 esemplari ordinati alla Boeing dalla compagnia etiopica. Un aereo definito "rivoluzionario", rispetto ai fratelli che dal finire degli anni '60 del secolo scorso, in versioni sempre più moderne e aggiornate, solcano a migliaia e con successo i cieli di tutto il mondo.ll Boeing 737 MAX fa parte di una famiglia di aeromobili progettata dalla Boeing. La nuova famiglia è basata sulla precedente Boeing 737 Next Generation, che andrà a sostituire, divenendo così la quarta famiglia di Boeing 737. La prima modifica è l'utilizzo dei più grandi ed efficienti motori CFM International LEAP-1B. Anche l'avionica verrà leggermente modificata. Il primo volo per un 737 MAX (MAX 8, immatricolato N8701Q e chiamato "Spirit of Renton") è stato effettuato il 29 gennaio 2016, quasi 49 anni dopo il primo volo del 737-100, avvenuto il 9 aprile 1967. A dicembre 2018 la Boeing ha firmato ordini per il 737 MAX per un totale di 5.005 unità.Ma lunedì 29 ottobre 2018 un Boeing 737 MAX 8, registrato come PK-LQP della compagnia aerea indonesiana Lion Air ad agosto dello stesso anno, e quindi utilizzato soltanto per un paio di mesi, è precipitato in mare poco dopo il decollo dall'Aeroporto di Giacarta da una quota d 5.000 piedi. Il disastro ha causato la morte di tutte e 189 le persone a bordo. È il primo incidente di un 737 MAX ed il peggiore a coinvolgere il Boeing 737.Ora, domenica 10 marzo 2019 un Boeing 737 MAX 8,registrato come ET-AVJ della compagnia Ethiopian Airlines dal novembre precedente, è precipitato alla periferia della capitale etiope. L'aereo stava operando il volo ET302 che collega Addis Abeba alla capitale kenyota Nairobi e l'incidente è avvenuto alle ore 8:44 locali,appena 6 minuti dopo il decollo dell'aeromobole. Secondo i dati del sito Flightradar24,l'aereo avrebbe sofferto una perdita di quota prima dello schianto analogamente a quanto accaduto nel caso del Lion Air 610.Due incidenti, molto simili per tra loro analogia di dinamica, che gettano un'ombra sinistra su questa nuova famiglia di aerei. Non è infatti la prima volta, come accaduto non di rado nella storia dello sviluppo dell'aviazione commerciale, che un nuovo modello, o versione, di aereo possa soffrire di "peccati di gioventù" dagli effetti catastrofici, come avvenne all'inizio degli anni '50 per il primo velivolo a getto destinato al mercato civile, il Comet. "Peccati" poi risolti con i "rimedi" suggeriti dai risultati delle accurate inchieste che ne sono sempre seguite. Quasi a voler dire che un "velivolo d'annata" è, almeno sulla carta, certamente più sicuro. Un paradosso, se vogliamo.