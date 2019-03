Tra questi l'archeologo Sebastiano Tusa, assessore ai Beni culturali della Regione Siciliana

, una coppia di Arezzo e un uomo di Bergamo: questi ultimi tre volontari di una onlus. Lo Ceo dell' Ethiopian Airlines, Tewolde Gebremariam, ha parlato poi di sette britannici, sette francesi, 18 canadesi, 32 kenioti, 9 etiopi, otto statunitensi e otto cittadini cinesi.

Accident Bulletin no. 1

Issued on march 10, 2019 at 11:00am

Ethiopian Airlines will release further information as soon as it is available. Updated information will also be on Ethiopian Airlines website at https://t.co/Je7pXoKxHh pic.twitter.com/07wKZHPVPl — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 marzo 2019

Accident Bulletin no. 2

Issued on march 10, 2019 at 01:46 PM pic.twitter.com/KFKX6h2mxJ — Ethiopian Airlines (@flyethiopian) 10 marzo 2019

Proprio due giorni fa e ieri l'ambasciata americana ad Addis Abeba aveva diffuso un travel alert in cui invitava ad evitare il Bole International Airport di Addis Abeba, da dove è decollato oggi l'aereo dell' Ethiopian Airlines. L'avviso dell'ambasciata si riferiva ad una manifestazione nella zona della capitale etiope dove si trova lo scalo. «Non si sa se le proteste siano state approvate o meno dalle autorità etiopi» si leggeva nel travel alert in cui si consigliava di «non arrivare o partire dal Bole International Airport» nella giornata di domenica. E chi invece doveva per forza recarsi all'aeroporto veniva esortato ad «evitare la folla, le manifestazioni e tenere un basso profilo».

