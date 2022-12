Aereo da 100 milioni si schianta al suolo: il caccia F35B fuori controllo, il pilota si lancia dalla cabina

Incidente per un aereo da guerra F-35B Lightning II. Un video amatoriale ha ripreso gli attimi di paura, durante un atterraggio verticale del caccia statunitense nella base militare di Fort Worth, nel Texas. Il jet da 100 milioni di dollari è arrivato al suolo senza apparenti problemi, poi qualcosa è andato storto. Il velivolo ha cominciato a piegarsi in avanti e muoversi senza controllo compiendo un giro a 180°, tanto che il pilota è stato costretto a tirare la leva che ha azionato il comando d'espulsione istantanea del seggiolino.

Tempest: accordo tra Italia, Regno Unito e Giappone per il caccia di ultima generazione. Sostituirà l'Eurofighter FOTO

Atterraggio d'emergenza, aereo senza muso e con un motore rotto. Terrore a bordo: «Dio salvaci». Cosa è successo

«Continuiamo a lavorare con gli ufficiali della base militare di Forth Worth, dopo il problema dell'F-35. Siamo felici che il pilota coinvolto stia bene. La sicurezza resta la nostra priorità e stiamo supportando le indagini», ha fatto sapere la Lockheed Martin, l'azienda che produce gli F-35B con un comunicato. Non era la prima volta che questo tipo di aerei hanno problemi. Pochi giorni fa il carrello di atterraggio anteriore di un jet è crollato, mentre veniva rimorchiato su una pista in Giappone. L'anno scorso un F-35B è precipitato dal ponte di volo di una portaerei ed è affondato nel Mediterraneo.

This F-35B (STOL) at Fort Worth had a problem. I’m not certain but it appears to me that the pilot couldn’t stop the thrust once it flipped over. The ground ejection was very impressive. pic.twitter.com/uBSASXiWWv