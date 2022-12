L'abito da funerale scandalizza TikTok: «Ditemi che sta scherzando». Ecco com'è fatto VIDEO

Com'è fatto l'abito adatto per un funerale? Certamente non come quello che ha mostrato una tiktoker sulla piattaforma cinese che ha scatenato diverse polemiche. Lo ha presentato come «l'abito funebre più venduto» ma gli utenti del web non sono d'accordo e sono inorriditi alla sola vista del miniabito totalmente «inappropriato» per un evento delicato come un funerale.

Con l'account del marchio britannico "EdgyLittlePieces", la modella ha mostrato ai follower quello che sostiene essere l'abito "perfetto" da indossare a un funerale, e ha persino consigliato ai clienti come ottenere la vestibilità perfetta prima di presentarsi al rito funebre.

L 'abito da funerale è un mini dress super aderente con ampi tagli che mettono in mostra la scollatura del seno, con stringhe sottili che si incrociano lungo il collo, il petto, i seni e la pancia.

«Abbiamo avuto così tante ragazze che lo hanno indossato ai funerali e ci hanno inviato messaggi dicendo di aver ricevuto così tanti complimenti», ha detto la modella. «È super coperto, non mostra alcuna scollatura ed è anche super modesto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Dicembre 2022, 13:26

