La tiktoker Cecilia Cantarano in ospedale per un drink in discoteca: «Amensia totale». Poi l'avvertimento

Cecilia Cantarano ha trascorso la notte in ospedale dopo aver consumato un drink in discoteca: «Stanotte sono stata veramente malissimo in discoteca, una reazione troppo pesante per aver bevuto un solo drink (molto leggero tra l'altro)», ha confessato la tiktoker, che si è recata d'urgenza al pronto soccorso.

Cosa è successo

Cecilia Cantarano, 22 anni, fa la content creator sui social come professione e la scorsa notte ha raccontato quanto le è accaduto durante una serata in una discoteca.

L'influencer vanta tre milioni di follower su TikTok e più di un milione su Instagram, perlopiù adolescenti, ed è proprio a loro che rivolge un messaggio importante di prudenza: «State attenti in discoteca a dove poggiate il bicchiere, tenete sempre d’occhio quello che state bevendo, di non accettare nulla dagli sconosciuti e così via. Sono piccole accortezze che vi salvano la vita e la salute. State attenti perché purtroppo queste cose succedono, le persona di me**a esistono e sono senza scrupoli».

«Ho bevuto un solo drink e da lì in poi sono svenuta, cadevo, ho dato di stomaco e amnesia totale è stato allucinante. Sto meglio finalmente ora», ha spiegato la 22enne. Poi cerca di tranquillizzare i fan preoccupati per la sua salute: «Sono stata in ospedale, mi hanno detto cosa fare e sto cento volte meglio! Ancora a pezzi ma insomma passerà presto», chiosa la tiktoker.

