Moto e bici elettriche, sconto fino al 40% con l'Ecobonus: mercoledì 19 ottobre riapre la piattaforma per gli incentivi

Acquisto di moto e bici elettriche a prezzi scontati grazie all'Ecobonus stanziato dal Ministero dello Sviluppo economico, a partire da mercoledì 19 ottobre 2022. Dalle ore 10, infatti, riaprirà la piattaforma ecobonus.mise.gov.it, destinata ai concessionari, per prenotare gli incentivi utili all'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici. L'ecobonus inserito nel decreto semplificazioni, mette sul piatto 20 milioni di euro in agevolazioni per l'acquisto di mezzi elettrici (bici e moto) che abbatteranno l'inquinamento da smog, spingendo verso la sostenibilità ambientale.

Contributo

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto; prevede il 30% di sconto per gli acquisti senza rottamazione ed il 40% per gli acquisti con rottamazione.

Rottamazione del vecchio

La percentuale cambia per chi rottama un vecchio veicolo della stessa categoria omologato euro 0, 1, 2 o 3: in questo caso gli incentivi ammontano al 40% del prezzo, per un massimo di 4.000 euro. Il veicolo da rottamare, però, deve essere di proprietà di chi effettua l'acquisto, intestato da almeno 12 mesi. Oppure può essere di proprietà di un familiare convivente di chi effettua l'acquisto.

