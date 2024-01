Lapo Elkann, addio a Italia Independent: società liquidata per mancanza di offerte. Dal 2016 un rosso di 86 milioni

di Redazione web

Italia Independent chiude. La società fondata da Lapo Elkann nel 2008 è arrivata al capolinea, così come la sua avventura da imprenditore, almeno per il momento. Ieri, 26 gennaio, l'assemblea dei soci di Italia Independent Group ha deliberato lo scioglimento e la liquidazione della società.

Quel «A new era is coming» (un nuovo inizio sta arrivando) annunciato lo scorso settembre e che ancora campeggia come unico post sul profilo social del marchio, non si è mai tradotto in realtà. La società era stata ceduta al Gruppo Modo per un milione di euro e il pagamento dei creditori.

Marco Cordeddu, attuale amministratore delegato della società e amministratore unico di Italia Independent, è stato nominato liquidatore di entrambe le società del gruppo. Fallita la cessione per mancanza di offerte, si è passati dunque alla liquidazione.

Un rosso da 86 milioni

Lapo Elkann per Italia Independent, che non aveva mai gestito direttamente, aveva sborsato 40 milioni di euro. L'ultimo bonifico da 12,8 milioni di euro risale ad appena un anno fa. Dal 2016, riporta il Corriere, la società non era più riuscita a chiudere un bilancio in utile e il rosso da allora è di 86 milioni.

Sabato 27 Gennaio 2024

